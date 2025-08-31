Auger-Aliassime da la campanada y derriba a Zverev en tercera ronda

Auger-Aliassime, número 27 del ranking, remontó un set inicial en contra y se impuso a Zverev por 4-6, 7-6(7), 6-4 y 6-4 en 3 horas y 48 minutos de juego. El norteamericano se enfrentará en los octavos de final al ruso Andrey Rublev (número 15).

La eliminación de Zverev supone el mayor batacazo de Abierto de Estados Unidos al cierre de la tercera ronda. Con la excepción de Zverev, los cuatro primeros del mundo, tanto en la ATP como en la WTA, están en los octavos de final.

Auger-Aliassime dio una clase magistral de tenis, con 50 golpes ganadores con la que selló la primera victoria de su carrera en 'Grand Slam' frente a un 'Top 5' tras encajar siete derrotas.

El quebequés ganó el 78 % de puntos de primer saque, un 66 % de segundo y un 89 % de puntos a la red (24 de 27).

Cedió el primer set por 4-6 ante Zverev tras encajar dos 'breaks', ya no recibiría ninguno más.

En el segundo set, tanto Zverev como Auger-Aliassime defendieron su servicio hasta el 'tie-break'. El alemán tuvo una pelota de set, pero el canadiense terminó apuntándose el desempate por 9-7 para igualar el partido.

Auger-Aliassime desplegó entonces un juego agresivo, arriesgado, pero con plena confianza, prácticamente sin fallos. Zverev, por su lado, se iba a desesperando punto a punto.

Un 'break' para Auger-Aliassime para abrir el tercer set le bastó para el 6-4; mientras que en el cuarto y último set la única rotura para firmar otro 6-4 la firmó a mitad del parcial.

"Fue un comienzo nervioso durante los primeros juegos. Después, el partido se volvió bastante intenso y casi perfecto. Pero 'Sascha' seguía sacando de manera increíble, así que fue muy difícil lograr un 'break'", explicó Auger-Aliassime a pie de pista.

El canadiense, semifinalista en Nueva York en 2021, dijo que esta victoria "sienta realmente bien".

"Estos tipos, me refiero a Sascha y Andrey, son todos jugadores de élite y han estado en la cima durante muchos años. Pero estoy intentando competir con ellos en estos partidos, denlo por hecho", añadió.