Anisimova despacha a la brasileña Haddad Maia

En la próxima ronda, Anisimova se medirá a Iga Swiatek, en una reedición de la última final de Wimbledon hace mes y medio, que terminó con un humillante doble 6-0 a favor de la polaca.

Swiatek, seis veces campeona de un 'grande', busca reeditar el título que conquistó en Nueva York en 2022.

"¿Quién hubiera imaginado que nos volveríamos a enfrentar tan pronto? Estoy súper emocionada, va a ser un gran partido, espero, esta vez. Me siento bien, ella está jugando un tenis excelente, así que realmente espero poder ofrecer un gran rendimiento", dijo Anisimova al terminar su partido.

Este lunes, Anisimova sorprendió a Haddad Maia con un arranque demoledor, llevándose el primer set en blanco.

La brasileña necesitó retirarse al vestuario antes del segundo set para intentar recomponerse. Aunque empezó ese segundo set entregando su saque, la brasileña logró frenar la sangría, recuperó el 'break' y batalló durante el parcial, sin resignarse a decir adiós.

Terminó cediendo el set por 6-3, evitando así una humillación que parecía inevitable tras el 6-0 inicial.

Haddad Maia era la última latinoamericana con vida en el torneo individual, tanto en la rama femenina como en la masculina. Con su eliminación este lunes, Haddad Maia empeoró el resultado del año pasado en Nueva York, cuando alcanzó los cuartos de final.