De Miñaur arrolla a Riedi en 93 minutos y vuela a cuartos

De Miñaur, número ocho del ránking mundial, prolongó su gran momento de forma y sumó su vigésima octava victoria de la temporada en superficie rápida, la mejor marca en el circuito ATP en 2025.

El reciente campeón del torneo de Washington disputará el miércoles, contra uno entre el ruso Andrey Rublev o el canadiense Felix Auger Aliassime, su sexto cuarto de final en un 'grande'.

Será la tercera vez para el australiano en el Abierto de Estados Unidos, tras 2020 y 2024.

No dio opción a Riedi, número 435 del ránking mundial, que accedió al cuadro principal procedente de las clasificaciones y que en su camino dejó fuera, entre otros, al argentino Francisco Cerúndolo (n.19).

De Miñaur lleva 28 victorias en superficie rápida, dos más que Taylor Fritz, próximo rival del serbio Novak Djokovic en los cuartos.

A nivel de victorias totales, el líder del año es el español Carlos Alcaraz, con 58.

El australiano comparte lado del cuadro con el italiano Jannik Sinner, defensor del título, con el que podría verse las caras en las semifinales.