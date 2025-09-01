Iga Swiatek pone la directa a cuartos

La ganadora de seis 'grandes', incluido el Abierto de Estados Unidos de 2022, necesitó una hora y cinco minutos para eliminar a Alexandrova, número doce del mundo.

Swiatek, que pelea en Nueva York para convertirse en la primera tenista desde Serena Williams en conquistar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en la misma temporada, ganó a Alexandrova por quinta vez en siete precedentes.

Lo hizo con una actuación muy sólida en la que solo perdió una vez su servicio y estuvo muy agresiva al resto, ante una Alexandrova que pareció nerviosa en su primer encuentro a estas alturas del torneo neoyorquino.

Swiatek, cuádruple campeona del Roland Garros, espera en los cuartos de final a la ganadora del octavo entre la brasileña Beatriz Haddad Maia y la estadounidense Amanda Anisimova.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido de Swiatek abrió un programa femenino que este lunes luce además un cruce entre Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, y Naomi Osaka, doble ganadora de este torneo (2018 y 2020).