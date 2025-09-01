Musetti frena a Munar en los octavos de Nueva York

Musetti, número 10 del mundo, se deshizo de Munar (número 44) por 6-3, 6-0 y 6-1 en una hora y 37 minutos. Fue un resultado demasiado severo para el mallorquín, que debutaba en unos octavos de final de un 'Grand Slam' tras disputar un gran inicio de torneo.

En cuartos de final, se enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Jannik Sinner, número 1 del mundo, y el kazajo Alexander Bublik (número 24).

En seguida se vio que no era el día de Munar. El mallorquín tenía dificultades para moverse sobre la pista, físicamente exhausto.

Munar, que dominaba el historial contra Musetti por 2-1, solo ganó cuatro juegos en todo el partido, concediendo siete quiebres. Metió un 48 % de primeros saques y tan solo ganó un 48 % de puntos de primeros y un 41 % de segundos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Munar lo dio todo en la pista, aunque no pudo evitar que Musetti le barriera de los octavos de final. Durante el tercer set, el mallorquín se dejó caer sobre la pista por agotamiento.

Pese a su derrota este lunes, Munar está viviendo el mejor año de su carrera, logrando por primera vez una tercera ronda en un 'grande' en Wimbledon y alcanzando ahora la cuarta ronda en Nueva York.

Además, el mallorquín escalará al puesto 37 de la ATP al concluir el torneo, su mejor ranking hasta la fecha.