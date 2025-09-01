Sinner cabalga, Swiatek acelera y Osaka fulmina a Gauff para completar los cuartos

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título, arrolló a Bublik (número 23) con un triple 6-1 en solo una hora y 21 minutos. En cuartos de final se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, número 10 del mundo.

Bublik llegaba al duelo con Sinner en Nueva York habiendo ganado sus tres primeros partidos sin ceder ni uno solo de sus 55 juegos disputados. Hoy, Sinner firmó 8 'breaks' en 11 juegos al resto.

"Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!", le dijo Bublik a Sinner con buen humor al felicitarlo por el triunfo al final del partido.

Sinner, por su parte, atribuyó parte de su aplastante victoria al mal día de su rival: "Venía de un partido muy exigente, a cinco sets, que acabó muy tarde, y no sacó tan bien como suele hacerlo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El próximo rival de Sinner, el también italiano Musetti, derrotó al español Jaume Munar (número 44) por 6-3, 6-0 y 6-1.

Munar, que debutaba en unos octavos de final de un 'grande', jugó su duelo contra Musetti a medio gas debido a un proceso viral que venía arrastrando desde días atrás y que le dejó físicamente exhausto.

La otra eliminatoria de cuartos de final definida este lunes fue la que enfrentará al australiano Alex de Miñaur (número 8) y al canadiense Felix Auger-Aliassime, el jugador con peor ranking (número 27) en esta ronda en Nueva York.

De Miñaur derrotó al suizo Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1, mientras que Auger-Aliassime hizo lo propio frente al ruso Andrey Rublev por 7-5, 6-3 y 6-4.

La japonesa Naomi Osaka, cuatro veces campeona de un 'grande' y actual 24 del mundo, confirmó su excelente momento al vencer a la estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo, por 6-3 y 6-2.

Osaka y Gauff se enfrentaron por primera vez en 2019 en el mismo escenario que hoy: el Arthur Ashe Stadium. La japonesa vivía en la cúspide del tenis y la estadounidense, que tenía 15 años, irrumpía como la nueva promesa de este deporte. Seis años después, Osaka volvió a salir vencedora del duelo, con la misma contundencia.

La japonesa no llegaba a unos cuartos de final de 'Grand Slam' desde Australia 2021, torneo que acabó ganando.

Osaka se enfrentará en su eliminatoria de cuartos de final con la checa Karolina Muchova (número 13), que se deshizo de la ucraniana Marta Kostyuk por 6-3, 6(0)-7 y 6-3.

También avanzó a los cuartos de final la polaca Iga Swiatek, 2 del mundo y seis veces campeona de un 'grande', que venció a la rusa Ekaterina Alexandrova por 6-3 y 6-1. Swiatek disputará sus cuartos de final con la estadounidense Amanda Anisimova (número 9), que eliminó a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-0 y 6-3.

La última vez que Swiatek y Anisimova se vieron las caras fue en la final de Wimbledon, hace mes y medio, con un humillante triunfo por doble 6-0 para la polaca.

"¿Quién hubiera imaginado que nos volveríamos a enfrentar tan pronto? Estoy súper emocionada, va a ser un gran partido, espero, esta vez", dijo Anisimova tras su clasificación.