Venus Williams y Leylah Fernández, lanzadas a los cuartos de final de dobles

Williams y Fernández mostraron una vez más su excelente sintonía con esta fantástica victoria en el 'grande' neoyorquino, en el que debutan como pareja de dobles. Derrotaron a Alexandrova y a Zhang por 6-3 y 6-4 en una hora y 14 minutos.

El 'show' de Williams y Fernández, la pareja de moda en Nueva York que compite gracias a una invitación 'wild card', ha conquistado los corazones del público, llenando los estadios en cada uno de sus partidos.

En cuartos de final, podrían enfrentar su mayor reto hasta ahora: un duelo con la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova, número 1 y 2 del mundo en el ranking de dobles femenino.

Esta tarde en Flushing Meadows, Williams y Fernández abrieron el encuentro con un 3-0 tras un primer quiebre a Alexandrova y Zhang. La rusa y la china lograron recuperar el 'break' para empatar 3-3, pero Williams y Fernández respondieron con otros tres juegos para cerrar el set 6-3.

El segundo parcial siguió un guion similar: Williams y Fernández lograron un quiebre temprano, al que Alexandrova y Zhang pudieron responder, pero supieron mantener.

No fue un buen día para Alexandrova, que este lunes también dijo adiós al cuadro individual a manos de la polaca Iga Swiatek.

Después del partido, Williams agradeció a la afición el apoyo y el cariño que está recibiendo: "Podemos sentir su energía. Nos impulsa. Y cada vez que tenemos un momento en el que las cosas no van del todo bien, nos levantan".

Además, confesó que su hermana Serena, con la que conquistó 14 títulos de 'Grand Slam' en dobles, le está asesorando.

"Está tan feliz por Leylah y por mí, nos da consejos y simplemente necesitamos que esté aquí en la grada. Así que mi mensaje es: 'Serena, tienes que venir'", afirmó Williams.

La mayor de las Williams, a sus 45 años, está logrando en este dobles sus mejores resultados desde que regresó por sorpresa al circuito este verano.

Entre sus 14 'grandes' en dobles, las Williams conquistaron Nueva York en 1999 -antes de que Fernández naciera- y repitieron en 2009.