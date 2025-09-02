Alcaraz jugará al golf con Sergio García en su descanso antes de las semifinales

Nueva York, 2 sep (EFE).- El tenista Carlos Alcaraz y Sergio García jugarán este miércoles una ronda de golf -su mayor afición- en Nueva York durante el descanso del murciano previo a las semifinales del Abierto de Estados Unidos que disputará este viernes.