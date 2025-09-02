'Nacho' Buse liderará al equipo de Perú que recibirá a Portugal por la Copa Davis

"Jugamos de local y toca creer en una victoria, por más que Portugal sea el favorito de la serie", dijo Buse en declaraciones a medios locales.

El mejor tenista peruano del momento, en el puesto 135 del ránking de la ATP, obtuvo en agosto pasado su clasificación para el Abierto de Estados Unidos, pero cayó en primera ronda ante Ben Shelton, sexto en la clasificación del ATP.

En esta semana, Buse participa en el Challenger de Sevilla (España) y el miércoles se medirá con Pablo Llamas (n.361), tras imponerse este martes por 2-0 ante Bernabé Zapata (n.410).

Junto a Buse, integran el equipo de Perú Gonzalo Bueno (n.205), Juan Pablo Varillas (n.318) y Alexander Merino.

Sobre el retorno de Varillas, tras una lesión que lo alejó de las competiciones en mayo pasado, 'Nacho' comentó que "Juan Pablo estará en plena recuperación y confiamos en lo que pueda aportar dentro y fuera de la cancha".

"Es un referente, una persona increíble. Juegue o no, para nosotros es una tranquilidad tenerlo cerca", dijo el tenista sobre su compañero que alcanzó el puesto 60 de la ATP en 2023, cuando tuvo su mejor campaña.

El equipo peruano tendrá como capitán al extenista Luis Horna y ante Portugal jugarán en las canchas de polvo de ladrillo del estadio Hermanos Buse, nombrado así en honor a los ancestros de Ignacio Buse como antiguos promotores del deporte blanco, en el club Lawn Tenis de la Exposición, ubicado en el distrito de Jesús María, en Lima.

El equipo de Portugal estará formado por Nuno Borges (38 de la ATP), Francisco Cabral (32 en dobles), Jaime Faria (n.124), Henrique Rocha (n.171) y Frederico Ferreira Silva (n.258).

En la llave previa de los 'playoffs', Perú venció por 4-0 a Líbano, mientras que Portugal se impuso a Mónaco por 3-2.

El 12 de septiembre se disputarán dos partidos individuales y el sábado 13 será el momento del dobles y otros dos partidos de individuales en Lima.