Vondrousova se retira por lesión y Sabalenka avanza a las semifinales sin jugar

Nueva York, 2 sep (EFE).- La checa Marketa Vondrousova se retiró este martes por lesión del Abierto de Estados Unidos, pocas horas antes de su partido de cuartos de final contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, que avanzó así a las semifinales.