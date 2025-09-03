Auger-Aliassime remonta a De Miñaur y avanza a semifinales en el camino de Sinner

Auger-Aliassime (27 del mundo) doblegó a De Miñaur (número 8) por 4-6, 7-6(7), 7-5 y 7-6(4) en un duelo maratoniano de 4 horas y 10 minutos de partido.

El canadiense se medirá en semifinales al vencedor del partido de esta noche entre los italianos Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, 1 y 10 del mundo, respectivamente.

Auger-Aliassime, también semifinalista en Nueva York en 2021, está firmando un torneo brillante, en el que ya dejó por el camino a otro Top 10, el alemán Alexander Zverev (número 3), levantándole un set en tercera ronda.

"Han sido un par de años duros, pero por eso sabe aún mejor estar ahora en semifinales. Esto no se ha acabado, todavía queda tenis por jugar, los mayores retos están por delante, pero justamente para eso estoy aquí", dijo el quebequés al finalizar el partido.

De Miñaur, que también tiene nacionalidad española, se apuntó el set inicial set por 6-4. En el segundo también se puso por delante, pero esta vez Auger-Aliassime recuperó el quiebre y forzó un 'tie-break' que se llevaría por 9-7.

Auger-Aliassime tomó la iniciativa adelantándose en el tercer set, pero vio como De Miñaur le quebraba de vuelta para poner el 5-5. El canadiense le asestó entonces un golpe al australiano quebrando para el 6-5 para apuntarse el set al saque evitando un nuevo desempate.

De Miñaur quebró en el cuarto set y se puso 5-2 arriba. El duelo parecía condenado a un quinto set, que hubiese sido el primero en Nueva York desde el sábado. Sin embargo, el australiano, sirviendo con 5-3 para el set, entregó el juego en blanco.

Auger-Aliassime llevó el set al desempate, un 'tie-break' en el que hubo cuatro dobles faltas -dos de cada tenista- y que el canadiense -campeón del júnior en Nueva York en 2016- resolvió con un 7-4.

De Miñaur nunca ha superado los cuartos de final en un 'grande', pese a haber alcanzado esta ronda seis veces. Hoy, fue la vez que más cerca estuvo.