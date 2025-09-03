Coello y Tapia debutan en Madrid con victoria

Madrid, 3 sep (EFE).- Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, campeones en 2023 y 2024 debutaron este jueves en el Premier Padel Comunidad de Madrid, que se juega en el Movistar Arena, con una victoria en dos mangas ante David Gala y el brasileño Lucas Campagnolo.