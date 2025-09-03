Coello y Tapia debutan en Madrid con victoria

Los ganadores de cuatro títulos seguidos antes del parón veraniego ganaron por 6-3 y 7-6 (9) a Gala y Campagnolo y accedieron a octavos de final, fase en la que se medirán a Álex Ruiz y Víctor Ruiz.
También debutaron con victoria el argentino Fede Chingotto y Ale Galán, cabezas de serie número 2 y que superaron por 6-3 y 6-4 a los argentinos Fede Mouriño y Rama Valenzuela.
Juan Lebrón y el argentino Franco Stupaczuk, cabezas de serie números 3, vencieron en el arranque por 6-3 y 6-2 a los argentinos Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonso.