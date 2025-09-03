Ecuador y Bosnia-Herzegovina en busca de la primera ronda de los Qualifiers 2026

"Los capitanes Raúl Viver, de Ecuador y Zoran Zrnic, de Bosnia y Herzegovina, confirmaron (este miércoles) los equipos que se enfrentarán por la serie de Copa Davis Grupo Mundial I, a jugarse en el club Rancho San Francisco de Quito, así lo confirmó la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés)", señala en un comunicado.

La FET precisó que los países ganadores del Grupo Mundial I jugarán la primera ronda de los Qualifiers de 2026 en febrero, comenzando la próxima temporada con la posibilidad de ganar el título de la Copa Davis a finales de año.

Y añadió que las naciones perdedoras del Grupo Mundial I y las ganadoras del Grupo Mundial II competirán en los play-offs del Grupo Mundial I de 2026 en febrero.

Ecuador mantendrá a su equipo base de las últimas series de Copa Dais, conformado por Álvaro Guillén (243 en el ranking ATP singles), Andrés Andrade (338), Diego Hidalgo (78 en dobles), Gonzalo Escobar (98 en dobles) y Felipe Rivadeneira (486 ranking ITF junior), Rivadeneira pasó a integrar el equipo, tras ganar un selectivo local el pasado fin de semana.

Por su parte, Bosnia-Herzegovina llegará con Damir Dzumhur, número 61 del ranking ATP y líder del equipo; Nerman Fatic (233), Andrej Nedic 355), Mirza Basic (556) y Tomislav Brkic (212, su mejor ranking en el 2014).

Parte de la delegación de Bosnia-Herzegovina llegará este miércoles a Quito y desde mañana, jueves, comenzará los entrenamientos en las canchas de tierra batida y al aire libre del club Rancho San Francisco, sede del torneo.

Los ecuatorianos Andrade, Rivadeneira y el capitán Viver, llegarán el viernes venidero a Quito; Guillén, Escobar e Hidalgo lo harán entre el sábado y domingo, para el primer enfrentamiento entre ambos países, que marcará el regreso de la competición a la capital ecuatoriana, tras 16 años de ausencia.