Naomi Osaka derrota a Muchova y vuela a las semifinales en Nueva York

Osaka, ganadora de cuatro 'grandes' y actual 24 del mundo, venció a Muchova (número 13) por 6-4 y 7-6(3) en una hora y 49 minutos. Serán sus primeras semifinales en un 'Grand Slam' desde Australia en 2021.

"Esto significa muchísimo. Me sorprende no estar llorando. Ha habido muchísimo trabajo detrás, que ustedes no han visto, pero estoy muy agradecida a mi equipo y feliz de estar sana", afirmó Osaka a pie de pista una vez sellada su clasificación.

Osaka y Muchova se enfrentaron en la edición pasada del Abierto de Estados Unidos, con victoria de la checa en segunda ronda. En estos últimos doce meses, la japonesa ha regresado a la élite mundial del tenis, recuperando el juego que la llevó a la cúspide.

Hoy, tanto Osaka como Muchova se atrincheraron en su servicio. La japonesa ganó un 75 % de puntos de primer saque por un 73 % de la checa.

Tras una defensa férrea del saque, con 5-4 y restando, Osaka se puso 15-40 con tres pelotas de 'break' y set. Tras un 'ace' de Muchova para salvar la primera, la japonesa se llevó el set con la segunda.

Muchova, que arrastró molestias físicas durante buena parte del partido, pidió asistencia médica entre el primer y el segundo set, regresando a la pista con un vendaje en el muslo izquierdo.

Con la necesidad de levantar el set en contra, Muchova quebró dos veces el servicio de Osaka en la segunda manga, pero la japonesa recuperó los dos 'breaks' para forzar el 'tie-break'.

Osaka sacó su mejor tenis, moviendo a Muchova de lado a lado de la pista y se puso con 6-2 con cuatro bolas de partido. Solo necesitó dos.

Con esta victoria, la japonesa se asegura escalar al menos hasta el puesto 14 del ranking WTA cuando termine el torneo, su primera vez en el 'Top 20' desde 2022.

"Fue un partido increíblemente difícil. Ella es una de las mejores jugadoras del mundo y cada vez que juego contra ella es muy exigente. El año pasado me ganó aquí, y yo llevaba uno de mis mejores conjuntos, así que realmente me enfadé mucho", dijo Osaka.

Muchova era la tercera checa en cuartos de final en Estados Unidos junto a Barbora Krejcikova y Marketa Vondrousova.

Osaka, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, no alcanzaba unas semifinales de 'Grand Slam' desde Australia 2021, torneo que acabó ganando. Desde entonces, en una docena de participaciones, nunca había pasado de la tercera ronda.

La japonesa mantiene un pleno impecable una vez llega a cuartos de final de un 'grande': las cuatro veces anteriores que alcanzó esa instancia (Nueva York 2018 y 2020, Melbourne 2019 y 2021) acabó coronándose campeona.