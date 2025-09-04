Alcaraz-Djokovic, entre la revancha y la leyenda

"Todos conocemos a Novak. Está jugando grandes partidos aquí. Sé bien que viene con hambre y con mucha ambición. Tengo ganas de revancha", aseguró Alcaraz tras sellar el martes su pase a semifinales frente al checo Jiri Lehecka.

Alcaraz y Djokovic se han enfrentado ocho veces, con un balance de cinco victorias para el serbio y tres para el español. La última fue en enero, en cuartos de final del Abierto de Australia, en pista rápida como Nueva York, con victoria para Djokvoic en cuatro sets.

La anterior había sido la final olímpica de París. Antes, Alcaraz se impuso a Djokovic en dos finales de Wimbledon (2023 y 2024), mientras que el serbio lo derrotó en la final del Masters 1.000 de Cincinnati de 2024.

Para Djokovic, el último integrante en activo del 'Big Three' -con Roger Federer y Rafael Nadal-, el Abierto de Estados Unidos es, a sus 38 años, una de las últimas oportunidades que le quedan para conquistar el anhelado 'Grand Slam' número 25.

Ese título '25' lo colocaría en solitario como el tenista con más 'grandes' de la historia, por delante de la australiana Margaret Court, con quien comparte actualmente ese honor.

Con ese objetivo entre ceja y ceja, Djokovic ha llegado a las semifinales de los cuatro 'Grand Slam' en este 2025, pero se estrelló en Australia ante el alemán Alexander Zverev y en Roland Garros y Wimbledon frente al italiano Jannik Sinner.

En Nueva York, Djokovic ha cabalgado hasta las semifinales, pero sus molestias físicas y síntomas de fatiga en partidos exigentes dejan muchas dudas sobre cómo rendirá ante el atletismo de un Alcaraz al que prácticamente le dobla la edad.

"La verdad, no estoy muy seguro de cómo se va a sentir el cuerpo en los próximos días", afirmó Djokovic tras su eliminatoria de cuartos de final frente al estadounidense Taylor Fritz. "Ahora mismo no me siento muy fresco, pero espero que en un par de días sea diferente", admitió.

"Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar un partido de cinco sets con Carlos", añadió el serbio.

Si Djokovic ha cabalgado, Alcaraz ha arrasado. El español, con un saque mejorado y prácticamente impenetrable (84 % de puntos de primeros) del que se siente muy orgulloso, ha recibido un solo 'break' (contra el italoargentino Luciano Darderi, en tercera ronda) en todo el torneo.

Con el nivel que Alcaraz ha mostrado, parece inevitable una final con Sinner, la misma que en Roland Garros y Wimbledon. Además está en juego el número 1 del mundo. Alcaraz, virtualmente en cabeza, debe igualar o mejorar el resultado de Sinner para consolidar el asalto al liderato del ranking.

"Todo el mundo espera y da por hecho la final entre los dos (Sinner y Djokovic). Voy a intentar arruinarles los planes", advirtió el serbio.

En este 2025, Alcaraz acumula más victorias que cualquier otro tenista, con un registro de 59-6 (22-2 en 'Grand Slam'), y ha levantado más títulos que nadie, seis en total: Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati, Rotterdam y Queen’s.

Además, el murciano ha alcanzado la final en los últimos siete torneos en los que ha competido.

Mientras Djokovic está invirtiendo sus dos días de descanso en "cuidar" de su cuerpo, Alcaraz dedicó este miércoles una de esas jornadas a jugar una ronda de golf con sus compatriotas Sergio García y David Puig.

"Cada día de descanso intento ir a jugar un poco de golf. Es algo que está funcionando, y está funcionando bien. Así que, ¿por qué cambiar la rutina?", explicó el murciano.

Alcaraz y Djokovic disputarán su semifinal a partir de las 15.00 hora local de Nueva York (19.00 GMT) en el Arthur Ashe Stadium del complejo deportivo Billie Jean King National Tennis Center.

Una vez terminada la de Alcaraz y Djokovic, pero no antes de las 19.00 hora local (23.00 GMT), saltarán a la pista Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime para la disputa de la segunda semifinal.