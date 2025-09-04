Granollers y Zeballos disputarán la final del dobles en Nueva York

Granollers y Zeballos superaron en las semifinales a la pareja estadounidense formada por Robert Cash y JJ Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1, en una hora y 44 minutos.
Será la quinta final de un 'grande' que disputen juntos Granollers y Zeballos y la segunda en Nueva York, tras la que perdieron en 2019. Granollers, además, había perdido otra final en Nueva York en 2014 junto a su paisano Marc López.
Además, la final del sábado reedita la del último Roland Garros, también disputada pór el catalán y el platense por un lado y los dos británicos por el otro.
En París, Granollers y Zeballos conquistaron, con 39 y 40 años respectivamente, su primer 'Grand Slam' en las cuatro finales que habían disputado juntos.
"Es una sensación increíble. Hemos estado jugando juntos durante mucho tiempo, llegar hasta aquí es realmente extraordinario", dijo Zeballos en declaraciones a pie de pista tras sellar la clasificación para la final.