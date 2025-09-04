Granollers y Zeballos disputarán la final del dobles en Nueva York

Nueva York, 4 sep (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se metieron este jueves en la final del dobles masculino del Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentarán el próximo sábado a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.