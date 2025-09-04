Pablo Lijó y Maxi Arce eliminan en octavos de Madrid a Paquito Navarro y Lucas Bergamini

Madrid, 4 sep (EFE).- Pablo Lijó y el argentino Maxi Arce, procedntes de la fase previa, dieron este jueves la sorpresa del el Premier Padel Comunidad de Madrid, que se juega en el Movistar Arena, al eliminar en octavos de final a los quintos cabeza de serie, Paquito Navarro y el brasileño Lucas Bergamini.