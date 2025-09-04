Pablo Lijó y Maxi Arce eliminan en octavos de Madrid a Paquito Navarro y Lucas Bergamini

Maxi Arce y Pablo Lijó dieron la campanada ante Navarro y Bergamini con un doble 6-4 pata meterse en los cuartos de final, programados para este viernes.
Maximiliano Arce, número 167 del ranking FIP, ya había alcanzado los cuartos en el P1 de Málaga, junto a Franco Stupaczuk, que lo había elegido debido a los problemas físicos de Juan Lebrón.
Arce y Lijó se cruzan ahora en cuartos con los cabezas de serie números 1, Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia, que superaron por 7-6 y 6-4 a Álex y Víctor Ruiz en busca de su quinto título consecutivo.
Fran Guerrero y Javi Leal firmaron la otra gesta del día contra Juan Tello y Pablo Cardona (4-6, 7-6 y 6-4), y en cuartos se medirán a Coki Nieto y Mike Yanguas (4). Lebrón/Stupaczuk (3)-González/Sanz (6) y Di Nenno/Augsburger (7)-Chingotto/Galán (2) son los otros dos cruces de cuartos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el cuadro femenino, debut con victoria de las nuevas cabezas de serie número 1, Delfi Brea y Gemma Triay, con un doble 6-0 a Barrera/Caparrós.
Además, Paula Josemaría y Ari Sánchez ganaron 6-4 y 6-2 a Goenaga/Caldera, mientras que Carolina Orsi y Martina Fassio batieron 7-5 y 6-2 a Castelló/Rufo. Jimena Velasco y Raquel Eugenio se deshicieron de Marta Ortega y Tamara Icardo (7-5 y 6-4).