Borg revela en sus memorias que sufrió un cáncer de próstata "extremadamente agresivo"

"Ahora mismo no tengo nada. Pero cada seis meses tengo que ir a hacerme revisiones. Todo el proceso no es nada divertido. Pero estoy bien. Y me siento muy bien", dijo Borg en una entrevista con la agencia AP.

El sueco, de 69 años, explicó que tras someterse a pruebas los médicos encontraron un resultado preocupante en septiembre de 2023, por lo que le recomendaron hacer más controles y que no viajara a Canadá para ejercer de capitán del equipo europeo de la Copa Laver.

"Por supuesto que fui a Vancouver. No les hice caso", relató Borg, quien al día siguiente de regresar a Suecia, después de la competición, volvió a someterse a más pruebas que confirmaron la enfermedad, de la que fue intervenido en febrero de 2024, después de un tiempo de espera que la leyenda del tenis definió como "psicológicamente... muy difícil, porque ¿quién sabe lo que va a pasar?".

En sus memorias, tituladas "Heartbeats" (Latidos de corazón), Borg confiesa que ahora tiene "un nuevo adversario en el cáncer". "Uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera la final de Wimbledon. Y esas suelen salir bastante bien, ¿no?", escribe.

Björn Borg ganó 11 títulos de Grand Slam individuales, seis en Roland Garros entre 1974 y 1981 y cinco consecutivos en Wimbledon entre 1976 y 1980, antes de retirarse del tenis a los 26 años, aunque más tarde regresó brevemente.

Su temprana retirada, aunque luego regresó un tiempo corto a las pistas, junto a su consumo de drogas y sus relaciones personales y familiares también son repasadas en el libro, que se publicará en Gran Bretaña el 18 de septiembre y en Estados Unidos el 23 de septiembre.