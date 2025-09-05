Suárez, sancionado con seis partidos por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

Nueva York, 5 sep (EFE).- El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, recibió este viernes una suspensión de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders durante los incidentes ocurridos al término de la final de la Leagues Cup, según anunció el torneo.