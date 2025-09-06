Coello y Tapia evitan sorpresas y se verán con Di Nenno y Augsburger en la final

Coello y Tapia, que en esta temporada ya llevan ocho títulos, se deshicieron en semifinales de los españoles Mike Yanguas y Coki Nieto por 6-2 y 7-5, y se enfrentarán este domingo a la dupla argentina formada por Martín Di Nenno y Leandro Augsburger.
La pareja número siete del mundo se impuso en la otra semifinal al español Juan Lebrón y al argentino Franco Stupaczuk, terceros del circuito, por 3-6, 6-3 y 7-6 (3) con un final de infarto en el tie-break.
Además, Di Nenno y Augsburger dieron la sorpresa en cuartos y apearon de la competición al español Alejandro Galán y al argentino Federico Chingotto, cabezas de serie número tres.
En el apartado femenino, Triay y Brea accedieron a la final al vencer con holgura a la española Andrea Ustero y a la portuguesa Sofía Araújo por 6-2 y 6-4. En lo que va de temporada, han cosechado seis títulos juntas.
Se medirán en la última instancia con las españolas Bea Fernández y Claudia Fernández, terceras cabezas de serie, que superaron en su semifinal a sus compatriotas Martina Calvo y Alejandra Salazar por 6-4 y 7-6 (3).