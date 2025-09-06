Coello y Tapia evitan sorpresas y se verán con Di Nenno y Augsburger en la final

Madrid, 6 sep (EFE).- Las dos parejas hispano-argentinas que lideran la clasificación mundial, Arturo Coello y Agustín Tapia, y Gemma Triay y Delfi Brea, no dieron margen a la sorpresa este sábado y se clasificaron para sus respectivas finales del Premier Padel de Madrid que se disputa en el Movistar Arena.