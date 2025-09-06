Sinner doblega a Auger-Aliassime y se cita en una nueva final con Alcaraz

Sinner, vigente campeón, superó a Auger-Aliassime (27 del mundo) con más dificultades de las esperadas por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3 horas y 21 minutos.

Con esta, el italiano ha llegado a la final en los cuatro 'grandes' del año, campeón en Melbourne y Londres.

De hecho, Sinner disputará su quinta final consecutiva de 'Grand Slam', el cuarto hombre en conseguirlo después de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Sinner llegó a este partido como claro favorito, pero fue puesto a prueba por Auger-Aliassime. El italiano arrasó en el primer set. Fue esa máquina que sus rivales temen, dando miedo. Quebró para 2-0, volvió a quebrar para 5-1 y despachó al canadiense al saque por 6-1.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El guion dio un giro en el segundo set: Auger-Aliassime, que no había jugado un mal primer parcial pese al resultado, alcanzó el brillante nivel que ha estado mostrando en Nueva York. Le salió todo, y Sinner se vino abajo.

Con 1-0 al resto dejó escapar tres pelotas de 'break', pero con 4-3 volvió a tener otras tres y esta vez no perdonó. El canadiense se hizo fuerte al saque, ganando 20 de sus 21 puntos y firmando cuatro juegos en blanco. Cerró el set 6-3 ganando los últimos 15 puntos.

Algo raro estaba pasando con Sinner. Al terminar ese segundo set, el italiano llamó al fisioterapeuta, que se lo llevó a los vestuarios para recibir asistencia médica. El italiano se había señalado la zona abdominal.

"No es nada, nada serio", explicó Sinner al terminar el partido. "No hay excusas", añadió, al señalar que fue capaz de servir con normalidad en los siguientes sets.

Sinner, de todas formas, necesitó unos minutos para recomponerse tras su regreso a la pista, pero pasado ese 'impasse', recuperó su tenis, quebró a Auger-Aliassime y se apuntó el set por 6-3.

El canadiense trató de llevar el partido a un quinto set. Tuvo cinco oportunidades de 'break' en el cuarto parcial, pero no convirtió ninguna. De hecho, solo convirtió una de 10 en todo el partido. Muy difícil ganar a Sinner así.

El italiano sí supo aprovechar una de las que tuvo. Quebró en el cuarto set y defendió su ventaja hasta cerrar por 6-4 el parcial y el partido.

"Siento que nuestra rivalidad (con Alcaraz) comenzó aquí. Fue un partido increíble. Somos dos jugadores muy distintos ahora", dijo Sinner en declaraciones a pie de pista sobre el partido que ambos disputaron en Nueva York en 2022, torneo que acabó conquistando el español.

En la final del domingo también se dirimirá el número 1 del mundo, en el que Sinner está instalado desde hace 65 semanas y que Alcaraz persigue. El campeón del Abierto de Estados Unidos saldrá de Nueva York como el mejor tenista del mundo.