Alcaraz es líder dos años y 10 días después y ya con un triple doblete de Grand Slam

Murcia, 7 sep (EFE).- Carlos Alcaraz Garfia, a sus 22 años, es el número 1 del mundo dos años y 10 días después -lo había sido por última vez hasta hoy el 28 de agosto de 2023- y, con su triunfo en la final del Abierto de Estados frente al italiano Jannik Sinner, al que arrebata ese liderato, por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, acumula seis títulos de los más importantes, los de Grand Slam. Es un triple doblete.