Alcaraz es líder dos años y 10 días después y ya con un triple doblete de Grand Slam

Dos éxitos en el US Open -éste y el de 2022, que fue el primer major que se llevó-, otros dos en Wimbledon -2003 y 2024- y dos más en Roland Garros -2024 y 2025- jalonan la trayectoria del joven tenista murciano, al que le queda por levantar el trofeo en el Abierto de Australia.
Sus victorias en París y Nueva York esta temporada le hacen igualar los de Londres y París del pasado año y hablan de su consolidación más absoluta en el circuito.
A nivel general son 23 los títulos que ya lleva ganados como profesional y este año ya acumula siete, su tope en una temporada, superando los seis de 2023.
El de El Palmar, que no deja de elevar su propio listón, vive su mejor momento y tiene abierta una racha espectacular con 37 partidos ganados de los 38 últimos disputados.
En los últimos cinco meses y medio sólo se le resistió el duelo de la final de Wimbledon, precisamente ante Sinner, por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 y hoy se desquitó ante su gran rival, al que domina por 10-5 en el cara a cara con un 5-2 en las finales.