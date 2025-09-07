Di Nenno y Augsburger le quitan la corona de Madrid a la mejor pareja del mundo

Se trata del primer torneo que gana la séptima pareja del circuito, que hasta ahora solo había disputado un campeonato. Debutó a finales de julio en Tarragona.
El tándem hispano-argentino tenía ante sí la oportunidad de ganar su vigésimo séptimo título, además del tercero consecutivo en Madrid (2024 ante Chingotto y Galán, 2023 contra Navarro-Chingotto). Un objetivo que estuvo cerca tras vencer el primer set por 6-4.
Sin embargo, el empuje y la defensa de los argentinos en la segunda manga (6-3) y la agresividad al resto en la tercera, en la que consiguieron romper el servicio rival con 4-4 en el marcador, fue demasiado para Coello y Tapia.
Di Nenno y Augsburger cerraron un torneo para enmarcar, tras dar la sorpresa en cuartos, en los que vencieron a Galán y a Chingotto, cabezas de serie número tres, y después de apear en semifinales al español Juan Lebrón y al argentino Franco Stupaczuk (3-6, 6-3 y 7-6) en otra gran remontada.
