Di Nenno y Augsburger le quitan la corona de Madrid a la mejor pareja del mundo

Madrid, 7 sep (EFE).- La pareja argentina formada por Martín Di Nenno y Leandro Augsburger conquistó este domingo el Premier Pádel de Madrid tras vencer en la final por 4-6, 6-3 y 6-4 a Arturo Coello y Agustín Tapia, vigentes campeones del torneo que se disputa en el Movistar Arena y dupla número uno del mundo.