Di Nenno y Augsburger le quitan la corona de Madrid a la mejor pareja del mundo

Madrid, 7 sep (EFE).- La pareja argentina formada por Martín Di Nenno y Leandro Augsburger conquistó este domingo el Premier Pádel de Madrid tras vencer en la final por 4-6, 6-3 y 6-4 a Arturo Coello y Agustín Tapia, vigentes campeones del torneo que se disputa en el Movistar Arena y dupla número uno del mundo.

07 de septiembre de 2025 - 16:40
Se trata del primer torneo que gana la séptima pareja del circuito, que hasta ahora solo había disputado un campeonato. Debutó a finales de julio en Tarragona.

El tándem hispano-argentino tenía ante sí la oportunidad de ganar su vigésimo séptimo título, además del tercero consecutivo en Madrid (2024 ante Chingotto y Galán, 2023 contra Navarro-Chingotto). Un objetivo que estuvo cerca tras vencer el primer set por 6-4.

Sin embargo, el empuje y la defensa de los argentinos en la segunda manga (6-3) y la agresividad al resto en la tercera, en la que consiguieron romper el servicio rival con 4-4 en el marcador, fue demasiado para Coello y Tapia.

Di Nenno y Augsburger cerraron un torneo para enmarcar, tras dar la sorpresa en cuartos, en los que vencieron a Galán y a Chingotto, cabezas de serie número tres, y después de apear en semifinales al español Juan Lebrón y al argentino Franco Stupaczuk (3-6, 6-3 y 7-6) en otra gran remontada.

