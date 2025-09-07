Retrasan 30 minutos la final Sinner-Alcaraz por las medidas de seguridad de Trump

La final, inicialmente prevista para las 14.00 hora de Nueva York (18.00 GMT), empezará ahora a las 14.30 local (18.30 GMT).

"Como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para ocupar sus asientos, hemos retrasado el inicio del partido de hoy", anunció la organización.

La asistencia de Trump, invitado al palco de Rolex, patrocinador del trofeo, provocó un refuerzo de las medidas de seguridad, con doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en las entradas del complejo deportivo y del estadio.