Sinner a Alcaraz: "Felicidades, disfrútalo, es un gran momento"

"Primero, Carlos y tu equipo, ustedes están haciendo grandes cosas. Hay mucho trabajo detrás de esta actuación. Felicidades, disfrútalo, es un gran momento. A mi equipo, gracias por apoyarme, por entenderme, por trabajar duro", afirmó Sinner.

"A mi equipo, sabemos el esfuerzo que ponemos, en una temporada increíble. Estoy súper feliz por compartir este momento con ustedes y mi familia, amigos, gente a la que quiero. Lo di todo hoy, no pude hacer más", añadió.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar al italiano Jannik Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.