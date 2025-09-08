Alcaraz se tatuará la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn

Murcia (España), 8 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz pedirá a su tatuador, su paisano Joaquín Ganga, que dibuje en su cuerpo la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn, símbolos de Nueva York, donde ganó este domingo por segunda vez el Abierto de Estados Unidos, según reveló el número 1 de la ATP en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ESPN.