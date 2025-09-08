Alcaraz se tatuará la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn

Con 22 años, empezó con la tinta en su piel hace tres, cuando se coronó por primera vez en Nueva York el 11 de septiembre de 2022. Un discreto 11 09 22 en la parte posterior del brazo izquierdo fue su primer tatuaje.
Por su primer triunfo en Wimbledon, continuó con una fresa y la fecha 16 07 23 en el tobillo derecho, a las que siguió la Torre Eiffel con el 09 06 24 en la pierna izquierda por el trofeo con el que entró en el palmarés de Roland Garros ese día.
Además, porta la letra ce por triplicado en el antebrazo izquierdo por el lema que le inculcó su abuelo paterno: "Cabeza, corazón y cojones".
El tenista murciano llegó a anunciar la fecha de estreno de su documental (23-4-25) con otro tatuaje en una acción meramente promocional y temporal.
