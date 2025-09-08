Alcaraz y Davidovich, baja en la selección española para la eliminatoria ante Dinamarca

Madrid, 8 sep (EFE).- Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, y Alejandro Davidovich han causado baja en la selección nacional que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, que se disputará el próximo fin de semana en Marbella (Málaga), según ha informado esta mañana la Federación Española de Tenis (RFET).