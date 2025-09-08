Aryna Sabalenka continúa al frente del ránking, Osorio en el puesto 69

Redacción deportes, 8 sep (EFE).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, de 27 años, continúa al frente del 'ranking' WTA con 11,225 puntos en una clasificación en la que la colombiana Camila Osorio ocupa la sexagésima novena plaza, tras ser eliminada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos por la neozelandesa Lulu Sun .