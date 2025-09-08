Aryna Sabalenka continúa al frente del ránking, Osorio en el puesto 69

Con su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos ante la estadounidense Amanda Anisimova, la tenista bielorrusa se consolida al frente de la clasificación femenina, en la que su rival en el torneo gana una posición y pasa al puesto lugar, tras su compatriota Coco Gauff.
Sabalenka mantiene una sólida primera posición con gran ventaja sobre su inmediata perseguidora, la polaca Iga Swiatek, que suma 7,933 puntos, por los 7,874 de Coco Gauff y ya con Amanda Anisimova con 5,159 puntos.
Clasificación WTA tras el Abierto de Estados Unidos:
.1. Aryna Sabalenka (BIE) 11,225 puntos
.2. Iga Swiatek (POL) 7,933
.3. Coco Gauff (USA) 7,874
.4. Amanda Anisimova (USA) 5,159
.5. Mirra Andreeva (RUS) 4,793
.6. Madison Keys (USA) 4,579
.7. Jessica Pegula (USA) 4,383
.8. Jasmine Paolini (ITA) 4,006
.9. Qinwen Zhen (CHN) 4.003
10. Elena Rybakina (KAZ) 3,833
69. Camila Osorio (COL) 979
82. Solana Sierra (ARG) 881
84. Renata Zarazua (MXC) 871
86. Emiliana Arango (COL) 857.