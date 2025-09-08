Tenis

Aryna Sabalenka continúa al frente del ránking, Osorio en el puesto 69

Redacción deportes, 8 sep (EFE).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, de 27 años, continúa al frente del 'ranking' WTA con 11,225 puntos en una clasificación en la que la colombiana Camila Osorio ocupa la sexagésima novena plaza, tras ser eliminada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos por la neozelandesa Lulu Sun .

Por EFE
08 de septiembre de 2025 - 04:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2334

Con su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos ante la estadounidense Amanda Anisimova, la tenista bielorrusa se consolida al frente de la clasificación femenina, en la que su rival en el torneo gana una posición y pasa al puesto lugar, tras su compatriota Coco Gauff.

Sabalenka mantiene una sólida primera posición con gran ventaja sobre su inmediata perseguidora, la polaca Iga Swiatek, que suma 7,933 puntos, por los 7,874 de Coco Gauff y ya con Amanda Anisimova con 5,159 puntos.

Clasificación WTA tras el Abierto de Estados Unidos:

.1. Aryna Sabalenka (BIE) 11,225 puntos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

.2. Iga Swiatek (POL) 7,933

.3. Coco Gauff (USA) 7,874

.4. Amanda Anisimova (USA) 5,159

.5. Mirra Andreeva (RUS) 4,793

.6. Madison Keys (USA) 4,579

.7. Jessica Pegula (USA) 4,383

.8. Jasmine Paolini (ITA) 4,006

.9. Qinwen Zhen (CHN) 4.003

10. Elena Rybakina (KAZ) 3,833

69. Camila Osorio (COL) 979

82. Solana Sierra (ARG) 881

84. Renata Zarazua (MXC) 871

86. Emiliana Arango (COL) 857.

Enlace copiado