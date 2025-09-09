Ferrer: "Tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria"

La selección española completó este martes su primera jornada de entrenamiento en la pista central del Club de Tenis Puente Romano de Marbella, donde este fin de semana jugará la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis 2025 contra Dinamarca.

Según informa la RFET, Jaume Munar y Roberto Carballés han sido los primeros en saltar a la pista, mientras que Pedro Martínez Portero y Pablo Carreño se han ejercitado a última hora de la tarde bajo las órdenes del capitán David Ferrer y su asistente técnico Marc López.

“En esta primera toma de contacto ya han entrenado los cuatro jugadores que van a estar y estoy contento con el buen ambiente”, ha resumido David Ferrer en declaraciones que difunde la RFET.

Sobre las bajas, Ferrer dijo: "Obviamente son bajas importantes, pero es algo que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin de semana. Igualmente, creo que tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria adelante".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jaume Munar asumirá el número uno del equipo en una semana en la que estrena su mejor ranking personal (37). "Está haciendo un grandísimo año, ha dado un gran salto a nivel tenístico. Se ha visto reflejado en el ranking y es la primera vez que hace octavos de final de un Grand Slam. Se le nota con mucha confianza y con esa madurez para estar preparado para todo, tanto para el individual como para el dobles", indica el capitán.

Ferrer cree que jugar como local pude ser claves: "Consideramos que nos adaptamos mejor a la tierra que los jugadores de Dinamarca, pero hoy en día todos los jugadores juegan bien en todo tipo de superficies. Aún así buscamos un tipo de superficie que incomode más a nuestro rival y que el público nos apoye porque jugar en casa siempre es mejor".