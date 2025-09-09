Pospuesto por la lluvia el partido entre la griega Sakkari y la francesa Jacquemmont

Los organizadores del torneo WTA 500 confirmaron la reprogramación del duelo para este martes.

Sakkari, campeona en Guadalajara hace dos años, fue sorprendida por Jacquemot, raqueta 83 del mundo, que con roturas en el primer y quinto juego se puso con 4-1 en el primer set.

Aunque subió este lunes nueve lugares, Sakkari está colocada en el lugar 55 del mundo, lejos del tercero que exhibió en marzo del 2022.

El duelo entre la italiana Martina Trevisan y la canadiense rebecca Marino, que debía cerrar la jornada de este lunes, también fue pospuesto a la jornada del martes.

En el inicio de la competición la checa Darja Vidmanova, llegada del torneo de clasificación, dio la primera sorpresa al eliminar por 6-2, 6-4 a la estadounidense Alycia Parks, séptima favorita.

Vidmanova, 162 del ránking, ganó el 74 por ciento de los puntos de su servicio ante una rival desconcertada, con 10 dobles falta y altibajos con su saque.

En otros duelos la checa Nikola Bartounkova venció por 6-4, 6-2 a la italiana Nicole Fossa Huergo, la estadounidense Iva Jovic venció por 6-4, 4-6, 6-3 a la polaca Katarzyna Kama y Victoria Jimena Kasintseva, de Andorra, aventajó por 6-4, 6-3 a la rusa Elena Pridankina.

El Abierto, que transcurre en cancha dura, se jugará esta semana con una bolsa de premios de un millón 64.510 dólares.

Este martes se jugará lo que queda de la primera ronda con el debut de la colombiana Camila Osorio, octava preclasificada contra la rusa Kamilla Rakhimova y el de su compatriota Emiliana Arango ante la polaca Magda Linette quinta favorita.

Además debutará la alemana Tatjana María, sexta favorita, frente la turca Zeynep Sonmez.