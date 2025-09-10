Ecuador y Bosnia-Herzegovina, listos para buscar el billete a los Qualifiers en Quito

"Estamos motivados y preparados para enfrentar a Bosnia-Herzegovina", dijo Viver durante una rueda de prensa.

Zrnic dijo que sus pupilos están "listos y unidos" para los enfrentamientos del sábado y el domingo en el club Rancho San Francisco de Quito.

Viver añadió que están preparados y motivados y que confían en lo que hagan Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar, los dos jugadores más experimentados del equipo, pues "tienen bastante liderazgo sobre los jugadores más jóvenes".

El capitán ecuatoriano también resaltó la rápida adaptación del juvenil Felipe Rivadeneira, de 19 años, que ganó la semana pasada un selectivo de la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) para convertirse en el quinto jugador del equipo local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Sin duda que para los jóvenes son motivantes estos selectivos. Vine a las semifinales y finales del selectivo y me agradó mucho la asistencia de la gente y el nivel que mostraron todos los jugadores que participaron", resaltó.

Respecto al estado físico del equipo, Viver dijo que Álvaro Guillén se está recuperando de una sobrecarga abdominal, pero "está cada vez mejor". "Creo que no va a tener problema de jugar el sábado y el domingo", añadió.

"Estamos a un paso de los Qualifiers. Esperamos hacer valer nuestra localidad y dar este importante paso", indicó el capitán, que agregó que han estudiado a fondo a Damir Džumhur, el jugador número uno de Bosnia-Herzegovina, pues la meta de Ecuador será regresar a las finales por la Copa Davis como en el año 2021.

Mientras que Zrnic destacó el espíritu de su equipo para disputar la serie frente a Ecuador. "Cada semana enfrentamos condiciones diferentes. Aún tenemos algunos días antes del partido, así que esperemos y veamos cómo nos va. El equipo está preparado y agradecido por la hospitalidad".

Con relación al rol de Džumhur, Zrnic destacó que tiene "mucha experiencia y compromiso", y que "su mentalidad y recuperación pueden ayudar al resto del equipo".

También señaló que en la Copa Davis sus jugadores "nunca faltan a los partidos pese al calendario, y esa tradición nos da fuerza".

“Valoramos mucho al equipo de Ecuador, pero nuestra mayor fortaleza es la unidad y el espíritu. Somos un grupo muy unido, siempre en contacto, y combinamos eso con una experiencia valiosa", concluyó.