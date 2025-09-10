La colombiana Camila Osorio vence a la rusa Rakhimova y pasa a octavos en Guadalajara

Osorio, 69 del mundo, fue mejor en los momentos cruciales en un partido de una docena de quiebres de saques, en el que rompió el servicio de su rival en el duodécimo juego de ambos sets.

Con un porcentaje de primeros servicios del 91 por ciento, Osorio mostró seguridad, aunque cometió cinco dobles faltas. Ambas jugadoras cometieron 23 errores no forzados, pero la colombiana hizo 26 tiros ganadores por solo 10 de su oponente.

"La idea fue jugar punto por punto, Rakhimova es una jugadora muy difícil de vencer, pero las cosas salieron", dijo Osorio que en la fase de las 16 mejores enfrentará a la estadounidense Iva Jovic, 73 del ránking mundial.

En el resultado más sorpresivo del martes, la colombiana Emiliana Arango derrotó a la polaca Magda Linette, quinta preclasificada, que fue barrida en el primer set y luego se retiró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con gran efectividad en su primer servicio, Arango, 86 de la clasificación mundial, hizo quiebre en las tres oportunidades que tuvo de conseguirlo y salvó las dos opciones de Linette de romperle el saque a su rival.

Después del primer set, la polaca presentó molestias en la rodilla izquierda y se retiró.

"Jugué ordenada ese primer set, me sentí cómoda; lamento que Magda no se haya sentido bien. Ahora sólo pienso en el segundo partido", dijo Arango, que en segunda ronda enfrentará a la australiana Storm Hunter, vencedora por 7-6(5), 4-6, 6-3 de la checa Katerina Siniakova.

Este martes la canadiense Marina Stakusic, llegada al cuadro principal proveniente del torneo de clasificación, derrotó por 3-6, 7-5, 6-4 a la rusa Polina Kudermetova y la francesa Elsa Jacquemot confirmó el momento de baja de la griega María Sakkari y la superó por 6-2, 6-0.

Además, la alemana Tatjana Maria, sexta favorita, venció por 6-4, 6-2 a la turca Zeynep Sonmez y la canadiense Rebecca Marino le ganó por 6-2, 6-3 a la italiana Martina Trevisan.

El Abierto de tenis de Guadalajara transcurre en cancha dura con una bolsa de premios 1.064.510 dólares.