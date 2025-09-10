Lleyton Hewitt, capitán de la Copa Davis de Australia, sancionado por conducta ofensiva

La sanción será efectiva del 24 de septiembre al 7 de octubre de 2025, para no afectar a la Copa Davis donde Australia se enfrenta a Bélgica el próximo sábado, y durante ese tiempo, Hewitt no podrá ejercer ninguna función vinculada al tenis, incluidas labores de entrenador, mentor o capitán.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2024, cuando Australia cayó en semifinales de la Copa Davis ante Italia en Málaga, y tras el encuentro, el extenista, ganador de dos Grand Slam, empujó a un voluntario que ejercía de acompañante antidopaje.

El exnúmero uno del mundo negó el cargo alegando defensa propia, pero la investigación de la ITIA —que incluyó análisis de vídeo, declaraciones de testigos y entrevistas— determinó que su comportamiento infringió el artículo 7.15.1.1 del Programa Antidopaje del Tenis (TADP).

El caso fue revisado por un tribunal independiente presidido por Michael Heron KC, que tras varias sesiones celebradas en junio y julio de 2025 en Sídney, concluyó que la versión de Hewitt "no cumplía con los requisitos de defensa propia" y que su conducta "no fue razonable ni proporcionada".

"El personal antidopaje desempeña un papel fundamental en la integridad del tenis y debe poder ejercer su función sin temor a contacto físico. En este caso, esa línea se cruzó claramente y no tuvimos otra opción que actuar", señaló Karen Moorhouse, directora ejecutiva de la ITIA.