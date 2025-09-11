Bolonia como objetivo

El torneo ha recuperado este curso parte de la esencia tradicional. Ha dejado atrás el sistema que se apoderó de la competición en los últimos años, con fases agrupadas en una misma sede tras suprimir las eliminatorias con un anfitrión y un visitante. En este 2025 hay una fórmula mixta. Han vuelto los duelos por eliminación, pero hay un último tramo donde se concentran los ocho mejores que a lo largo de casi una semana pelean por el título.

Bolonia es el destino en este 2025. Con Italia como anfitrión y vigente campeón. Las otras siete selecciones que conformen los cuartos de final saldrán de los cara a cara de este fin de semana.

Todavía reciente las secuelas del último Grand Slam del ejercicio, el Abierto de Estados Unidos, el tenis se adentra en la competición por equipos más importante y con más tradición. Sin embargo, la exigencia del evento estadounidense ha provocado la caída de alguno de las principales raquetas del circuito. Entre ellas, la del número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, que había sido convocado por David Ferrer. El ganador de cuatro Grand Slam tuvo que renunciar a la citación de la selección española, igual que Alejandro Davidovich, para la cita de Málaga contra Dinamarca que está capitaneada por su principal jugador, Holger Rune.

Sin ninguno de los cuatro primeros del ránking ATP, Taylor Fritz, quinto del mundo, abandera al conjunto de Estados Unidos que recibe a la República Checa en Delray Beach. El combinado norteamericano, sin embargo, ha perdido a Ben Shelton, sexto del mundo, que se retiró en Flushing Meadows con una lesión en el hombro. Tampoco con Tommy Paul.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alex de Miñaur, octavo, acude a la cita de Australia que recibe a Bélgica en Sydney; Rune, undécimo, está con Dinamarca; Y Jiri Lehecka y Jakub Mensik son las principales bazas checas ante Estados Unidos. Francisco Cerúndolo, vigésimo primero, es el líder de Argentina en Groningen contra Países Bajos.

Alcaraz, junto con Alejandro Davidovich y después el campeón en dobles Marcel Granollers, encabezan la relación de ausencias ilustres este fin de semana. Debilitan a España; Kei Nishikori también se bajó del equipo de Japón que llamó en su lugar a Rei Sakamota. Sin Shelton ni Paul, Estados Unidos llamó a Reilly Opelka, Rajeev Ram y Austin Krajicek.

Borna Coric es la ausencia de Croacia que llamó a Matej Dodig para el duelo contra Francia que tuvo que prescindir de Ugo Humbert y que reclutó a Giovanni Mpetshi Perricard y Corentin Moutet

Tallon Griekspoor es una baja sensible para Países Bajos que recibe a Argentina el viernes y sábado.

De las siete eliminatorias, cinco se disputarán el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, mientras que el choque de Australia contra Bélgica y el de España contra Dinamarca se jugarán el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre.

Los enfrentamientos serán al mejor de cinco partidos, con dos individuales el primer día, seguidos del partido de dobles y los dos individuales inversos el segundo día por ese orden. Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con desempate.

Los siete países ganadores de esta fase clasificatoria se unirán a Italia, campeona del mundo del año pasado, en la Final entre Ocho de la Copa Davis 2025 que se disputará en Bolonia del 17 al 23 de noviembre. Los siete países derrotados en estas eliminatorias competirán en la Primera Ronda de los 'Qualifiers' de 2026.

Estados Unidos recibe a la República Checa. Por primera vez desde el 2022, el conjunto norteamericano jugará como local. Será el séptimo cara a cara entre los estadounidenses y los checos, el primero en dieciocho años. El cuadro local solo ha perdido una vez. Ganó cinco veces a los europeos que acuden a Delray Beach en esta ocasión con su mejor equipo posible.

El equipo estadounidense, el que más títulos de la Copa Davis posee con 32, aunque el último en el 2007, acude al choque con Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Reilly Opelka, Rajeev Ram y Austin Krajicek.

Tomas Berdych, por su parte, cuenta con Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machak, Petr Brunclik y Adan Pavlasek.

Croacia recibe a Francia en Osijek el viernes y sábado. El combinado balcánico que capitanea Ivan Dodig ha ganado dos de los tres enfrentamientos que han disputado aunque el último fue en la final del 2018, en Lille, donde Croacia logró el título.

El combinado croata, campeón en 2005 y 2008, acude a la cita con el veterano Marin Cilic y sin Borna Coric. Lo completan Dino Prizmic, Matej Dodig, Mate Pvic y Nikola Mektic.

En Francia, diez veces campeona, la última vez en el 2017, el capitán Paul Henri Matheiu cuenta con Giovanni Mpetshi Perricard, el debutante Corentin Moutet, Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech y Pierre Hughes Herbert.

Japón, con la baja de Kei Nishikori, espera en el Coliseo Ariake de Tokio a Alemania, sin Alexander Zvever. Será el segundo duelo entre ambas naciones, 92 años después del primero, el único, en 1933, cuando ganó el cuadro asiático en Berlín.

Go Soeda cuenta con Shintaro Mochizuki, Yoshihito Nishioka, Yosuke Watnuki, Rei Sakamoto y Takeru Yuzuki para intentar alcanzar por segunda vez, primera desde 2019, una final en la Copa Davis mientras Alemania, tres veces ganadora, pretende regresar a primera línea. Su último trofeo fue en 1993.

Michael Kohlman, el capitán que llevó hasta semifinales al equipo en la pasada edición, ha reclutado a Jan Lennad Struff, Yannick Hanfmann, Justin Engel,KEvin KRawietz y Tim PUetz.

Hungría y Austria se miden en Debrecen y ambas aspiran a lograr la final de la Copa Davis por segunda vez desde el cambio al formato actual en 2019. El cuadro local que capitanea Kornel Bardocky quiere estar por segunda vez en una fase final. Cuenta con Fabian Marozsan, Marton Fucsovics, Zsombor Piros y Peter Faita.

Enfrente, el equipo austríaco que lidera Jurgen Melzer. Su mejor actuación fue en 1990 cuando tuvo la final cerca. Pretende superar a su rival con Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler y Alexander Erler.

Países Bajos ejerce de anfitrión en el choque contra Argentina, en Groningen, el viernes y sábado. Solo se han enfrentado una vez, en el 2009, cuando el combinado sudamericano arrolló por 5-0 al europeo.

Sin su baza Tallon Griekspoor, Paul Haarhuis se ha puesto en manos de Botic Van de Zandschulp, el único con experiencia, y cuatro deputentes. Jesper de Jong, Guy Den Ouden, Sanerd Arends y Sam verbeek. Su mejor papel fue el pasado año, cuando fue subcampeón en Málaga, tras perder con Italia.

Argentina se ha puesto en manos de Javier Frana como capitán. Pretende alcanzar la final por cuarta vez y los cuartos por segundo año seguido. Campeona en el 2016 después de varios intentos como finalista, acomete una nueva aventura con Francisco Cerúndolo, Tomas Martín Etcheverry, Francisco Comesaña, HOracio Zeballos y Andrés Molteni.

Con el capitán Lleyton Hewitt sancionado por 'conducta ofensiva' hacia un agente encargado de un control antidopaje, en la pasada edición de este torneo, Australia afronta otro desafío en Sydney, con la visita de Bélgica.

Será el octavo enfrentamiento entre ambos equipos, con cuatro victorias para el conjunto oceánico, que es el segundo país con más títulos, veintiocho, detrás de Estados Unidos. Sin embargo, el último fue en el 2003.

Con el octavo jugador del mundo, Alex de Miñaur, como referente, Australia cuenta, además, con Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Matthew Ebden ante Bélgica, que nunca ha logrado el título y que su mejor papel fue las finales que disputó en 1904, 2015 y 2017. Steve Darcis cuenta con Zizou Bergs, Raphael Collignon, Kimmer Coppejans y Sander Gille.

Con sensibles ausencias, sin Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y, a última hora, Marcel Granollers, España recibe a Dinamarca, liderada por Holger Rune, ahora undécimo del mundo, con el reto de regresar a la fase final y aspirar a un nuevo título.

Jaume Munar se ha convertido en el líder del conjunto de David Ferrer en el duelo de Marbella, del próximo sábado y domingo. El balear llega con su mejor ránking, 37 del mundo, tras firmar en el Abierto de Estados Unidos sus primeros octavos de final de un Grand Slam.

"Está siendo un año muy positivo para mi. He quemado etapas y he ido creciendo aunque el trabajo viene de mucho más atrás. Me siento preparado para dar lo mejor de mi y lo que venga" dijo Munar que será la principal baza de España en los individuales junto a Pedro Martínez en un equipo que completan Roberto Carballés y Pablo Carreño.

"Las bajas son importantes pero es algo que tenemos que aceptar y a partir de ahí, mirar al presente y al fin de semana. Creo que en cualquier caso tenemos equipo para sacar la eliminatoria adelante", opina David Ferrer, capitán de España.

Será el sexto duelo entre España y Dinamarca con ventaja para la armada por 3-2 aunque el último cara a cara fue para los daneses por 5-0 en Odense, en el 2015.

España ha sido seis veces campeona (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y otras cuatro finalistas (1965, 1967, 2003 y 2012). Dinamarca nunca ha ganado la Copa Davis. Los cuartos de final de 1988 es su mejor registro.

Frederik Nielsen cuenta con Rune, August Holmgren, Christian Sigsgaard, Johannes Inglidsen y Elmer Moeller.