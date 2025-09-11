Bueno y Borges abrirán la serie entre Perú y Portugal del Grupo Mundial I de la Copa Davis

La serie se disputará entre el viernes y el sábado en las canchas de tierra batida del Club Lawn Tennis, situado en Lima, a nivel del mar.

Borges, primera raqueta del equipo luso al encontrarse en el puesto 52 del ránking de la ATP, se enfrentará a Bueno, que es el segundo del cuadro peruano al encontrarse en la posición (209).

A continuación, la primera raqueta peruana, Ignasio Buse (112), flamante vencedor del Challenger 125 de Sevilla (España), se enfrentará al portugués Jaime Faría (115).

En la mañana del sábado será el turno del partido dobles, donde la pareja peruana estará formada por Buse y Juan Pablo Varillas, mientras que la dupla lusa estará integrada por Francisco Cabral y Nuno Borges.

Seguidamente tendrán lugar los otros dos partidos de individuales, donde Buse y Borges volverán a enfrentarse tras el partido de dobles, para cerrar la serie con el enfrentamiento entre Bueno y Faría.

El capitán del equipo peruano, Luis Horna, señaló que ven a Buse preparado para jugar dos partidos seguidos, pero que eso puede cambiar conforme se desarrollen los acontecimientos.

Sobre la presencia de Varillas en el equipo, Horna apuntó que "es un gran referente". "Le debemos mucho por estar donde estamos hoy", señaló.

Mientras, el capitán de Portugal, Rui Machado, comentó que "Perú es un buen equipo y que están en forma, va a ser una serie difícil", si bien los portugueses también se sienten cómodos sobre la arcilla.