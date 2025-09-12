Andrade y Dzumhur abrirán serie Ecuador-Bosnia Herzegovina de Copa Davis

El equipo ecuatoriano capitaneado por Raúl Viver, estará conformado, de acuerdo a la clasificación de la ATP por Álvaro Guillén (243), Andrés Andrade, (338), Diego Hidalgo (78 en dobles), Gonzalo Escobar (98 en dobles) y por Felipe Rivadeneira (486 en IFT Junior).

Por su parte, el equipo de Copa Davis de Bosnia-Herzegovina lo integran Damir Dzumhur (61 ATP en singles), Nerman Fatic (233), Andrej Nedic (355), Mirza Basic (556) y Tomislav Brkic (195 en dobles), capitaneados por Zoran Zrnic.

Según el sorteo, el sábado a las 11.00 horas local (16.00 GMT) se medirán Andrés Andrade (ECU) - Damir Dzumhur (BOS) y el siguiente partido lo disputarán: Álvaro Guillén (ECU) - Nerman Fatic (BOS).

El domingo, a las 10.00 horas local (15.00 GMT) temdrá lugar el partido entre Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo (ECU) - Mirza Basic/Nerman Fatic (BOS) y a continuación Álvaro Guillén (ECU) vs. Damir Dzumhur (BOS).

El partido final será entre Andrés Andrade (ECU) y Nerman Fatic (BOS).