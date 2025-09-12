Argentina, Alemania, Austria y Francia, a un paso de Bolonia

Los cuatro enfrentamientos que abrieron la eliminatoria previa a la Final entre Ocho, que quedará definida este fin de semana, están casi resueltos a favor de los visitantes. Argentinos, alemanes, austríacos y franceses solo necesitan ganar uno de los tres partidos que les quedan.

Las otros tres duelos restantes, el de España con Dinamarca, el de australia con Bélgica y el de Estados Unidos con la República Checa arrancan este sábado y terminan el domingo.

Tomas Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo pusieron al combinado argentino a orillas de la fase final al ganar en el Martiniplaza de Groningen, sobre pista dura, al cuadro anfitrión, Países Bajos. El combinado europeo echó en falta a su principal raqueta, Tallon Griekspoor pero Argentina se mostró superior en ambos enfrentamientos.

Etcheverry ganó a Jesper de Jong por un doble 6-4 y 6-4 y después, Francisco Cerúndolo, principal baza sudamericana, tumbó a Botic va de Zandschulp por 7-6(4) y 6-1 y puso al vigente subcampeón contra las cuerdas.

El sábado la sesión se abrirá con el dobles entre Sander Arends y Sem Verbeek frente Andrés Molteni y Horacio Zeballos. Después, está inicialmente previstos los otros dos individuales: Jesper De Jong-Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschulp-Tomas MArtín Etcheverry.

Japón se quedó sin margen de error y Alemania a un paso de su objetivo. Yannick Hanfmann batió a Shintaro Mochzuki por un doble 6-3 y redondeó el trabajo que inició previamente Jan Lennard Struf que superó en tres sets a Yoshihito Nishioka -6-4, 6-7(4) y 6-4, principal baza asiática después de la baja de Kei Nishikori.

"Fue muy importante tener puntos gratis contra Shintaro: es un rival muy peligroso. Traté de mantenerme concentrado en mi juego y hacer lo que hago bien. Estamos arriba 2-0 ahora, así que esperamos conseguir al menos otro punto el sábado. Para eso vinimos aquí”, dijo Hanfmann.

El dobles, previsto con Yosuke Watnuki junto a Takeru Yuzuki ante Kevin Krawietz y Tim Puetz inaugura el sábado. Después, si no se ha definido la serie, Shintaro Mochizuki se medirá a Jan Lennard Struff y finalmente Yoshihito Nishioka a Yannick Hanfmann.

Austria sorprendió a Hungría en Debrecen y apunta a la fase final. El conjunto de Jurgen Melzer pasó por encima del factor ambiental del Fonixa Arena y ganó los dos primeros duelos. Jurij Rodionov batió a Fabian Marozsan inesperadamente (6-2, 6-7(5) y 7-5) y después, Lukas Neumayer que a última hora sustituyó a Filip Misolic, inicialmente designado, completó el marcador. Hungría queda en manos de la jornada del sábado con Fabian Marozsan y Zsombor Piros para el dobles contra Alexander Erler y Lucas Miedler. Después, Fabian Marozsan frente a Lukas Neumayer y Marton Fucsovics contra Jurij Rodionov completarán la serie.

También Francia salió airosa de su visita al Dvorana Gradskl de Osijek, donde implantó su superioridad. El conjunto balcánico echó en falta a Borna Coric, baja de última hora, y Dino Prizmic no pudo con Corentin Moutet a pesar de llevar el duelo a los tres sets (6-4, 5-7 y 6-1). Después, el veterano Marin Cilic no pudo contra Arthur Rindeknech y fue superado por 6-2 y 6-4.

Para el sábado está previsto que Nikola Mektic y Mate Pavic, una de las mejores parejas del mundo de dobles, se mida a Benjamin Bonzi y Pierre Hughes Herbert. Después, la serie se completará con el choque entre Cilic y Moutet y el de Dino Primzic ante Arthur Rinderknech.