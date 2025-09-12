Garín jugará con Gil García en el primer duelo de la serie con Luxemburgo por Copa Davis

El sorteo determinó que el chileno Tomás Barrios (134) enfrente a la primera raqueta del equipo europeo Alex Knaff (668), en el segundo partido de este sábado en busca de entrar en las clasificatorias para la Finales del Grupo Mundial en 2026.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú jugará por primera vez en su historial ante Luxemburgo, que no tiene jugadores ubicados en los primeros 200 puestos del ranking ATP, y será local en el Court del Parque Estadio Nacional en Santiago en superficie de arcilla.

“El favoritismo mañana queda a un lado, así es el tenis. Hay que estar concentrado en todo momento. Me quedo con la preparación que hemos hecho esta semana, me he sentido mejor y va a ser una linda serie, hay que darlo todo”, aseguró Garín tras el sorteo.

Gil García, por su parte, consideró que ante Garín tendrá “un buen partido, es un buen jugador. Va a ser mi primer partido con Luxemburgo y tengo muchas ganas de ir a la cancha”.

El duelo de dobles quedó pautado para el inicio de la jornada del domingo y enfrentará a los chilenos Matías Soto y Barrios con la pareja formada por Knaff y Raphael Calzi.

“Estamos muy contentos de jugar acá, hace tiempo que no jugábamos de local y esperamos darlo todo mañana”, afirmó Barrios.

Dependiendo de los resultados de los primeros partidos de sencillos y el dobles, la serie tendría un cuarto duelo entre Garín y Knaff, y en caso de ser necesario Barrios se medirá con Gil García.