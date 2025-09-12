La polaca French elimina a la italiana Stefanini y pasa a cuartos de final en Guadalajara

Frech, trigésima del ránking mundial, fue superior con su saque en el primer set, pero en el segundo la italiana minimizó sus errores no forzados y presionó a su rival.

Stefanini hizo un quiebre en el undécimo juego de la segunda manga, mas no confirmó la ruptura, lo cual provocó un 'tie break' en el cual Frech cerró mejor para firmar su pase a la fase de los ocho mejores.

La monarca del 2024 se enfrentará en su próximo encuentro a la checa Nikola Bartunkova.

Este jueves fueron eliminadas tres de las ocho primeras favoritas: la belga Elise Mertens, primera; la rusa Veronika Kudermetova , segunda y la colombiana Camila Osorio, octava.

Mertens fue derrotada 4-6, 6-4, 6-4 por la francesa Elsa Jequemot, quien fue de menos a más y aseguró su acceso a cuartos de finales. Kudermetova perdió por 2-6, 6-4, 6-2 con la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva y Osorio cedió ante la estadounidense Iva Jovic, vencedora por 6-4, 6-2

En otro encuentro, la colombiana Emiliana Arango necesitó sólo 68 minutos para vencer hoy por 6-2, 6-2 a la australiana Storm Hunter.

Arango, 86 del ránking mundial, ganó el 77 por ciento de los puntos con el primer servicio y sacó ventaja de 34 errores no forzados de su rival.

La colombiana enfrentará en cuartos de finales a la ganadora entre la letona Jelena Ostapenko, tercera favorita y la canadiense Marina Stakusic, llegada del torneo de clasificación.