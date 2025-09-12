Lluvia de millones en el US Open; Alcaraz y Sabalenka se llevan 'El Gordo'

Esos 5 millones para Alcaraz y Sabalenka -números uno del mundo de la ATP y WTA- también son un récord en el circuito, un 39 % que los 3,6 millones que la bielorrusa y el italiano Jannik Sinner se embolsaron cada uno el año pasado.

Solo el torneo de exhibición 6 Kings Slam en Arabia Saudí tiene un premio económico más suculento: 6 millones de dólares para el ganador. 13,5 millones entre los seis participantes.

Por compararlo con el resto de 'grandes' este 2025, Wimbledon entregó 3 millones de libras a los campeones (unos 4,05 millones de dólares), Roland Garros 2,55 millones de euros (3 millones de dólares) y el Abiertos de Australia 3,5 millones de dólares australianos (2,3 millones de dólares).

En total, Wimbledon repartió entre los jugadores 53,55 millones de libras (72,5 millones de dólares), Roland Garros 56,35 millones de euros (66,3 millones de dólares) y Melbourne 96,5 millones de dólares australianos (63,6 millones de dólares).

Volviendo a Nueva York, el Abiertos de Estados Unidos entregó 2,5 millones de dólares a cada finalista -Sinner en el masculino y Amanda Anisimova en el femenino-, otro aumento del 39 %, 1,26 millones para los semifinalistas (+26 %), 660.000 por alcanzar los cuartos de final (25 %) o 400.000 (+23%) por llegar a octavos.

Solo por participar en el cuadro principal el cheque fue de 110.000 dólares.

"El Abierto de Estados Unidos ha hecho un esfuerzo deliberado y coordinado para garantizar aumentos de dos dígitos porcentuales en todas las rondas de todos los eventos para todos los jugadores", apuntó el torneo en un comunicado.

"Al mismo tiempo ha incrementado significativamente el porcentaje del premio destinado a los atletas que avanzan a las etapas finales de los campeonatos individuales", añadió.

Nueva York también marcó récords en los cuadros de dobles. Los premios para los ganadores del masculino (el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers) y del femenino (la canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe) fueron de 1 millón de dólares por pareja.

También se embolsaron 1 millón de dólares los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori, campeones del dobles mixto, un torneo que este año estrenó un nuevo formato de dos días que atrajo a las grandes estrellas del circuito y que logró llenar el Arthur Ashe Stadium -23.000 asientos, el más grande del mundo dedicado al tenis- para un evento que normalmente suscitaba poco interés.

Dentro de los 90 millones de dólares, el Abierto de Estados Unidos destinó cerca de 5 millones a cubrir los gastos de viaje y alojamiento de los jugadores, ofreciendo 1.000 dólares para el traslado y dos habitaciones de hotel, o bien 600 dólares diarios para hospedaje.

Con sus cheques de 5 millones de dólares cada uno, Alcaraz alcanzó los 53,48 millones en ganancias obtenidas únicamente por premios en el circuito, mientras que Sabalenka elevó su total a 42,3 millones de dólares.