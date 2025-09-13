1-1. Ecuador iguala con Bosnia y Herzegovina serie de Grupo Mundial I

Mientras la raqueta número uno de Bosnia-Herzegovina, Damir Dzumhur, ganó el primer punto al número dos local, Andrés Andrade, por 7-6(13) y 6-1, Álvaro Guillén, raqueta número uno de Ecuador, derrotó por 6-4 y 7-6 (0) al número dos visitante, Nerman Fatic.

Guillén (243) ganó el primer set sin complicaciones, mientras en el segundo permitió la gran remontada de Fatic (233), que estuvo 5 juegos a 2 y cuando parecía que la disputa alcanzaría un tercer set, Guillen mostró una sorpresiva reacción para darle vuelta al resultado.

Por su parte, la experiencia de Dzumhur (61 APT) jugó papel determinante en el primer set, que duró 1 hora y 31 minutos, demoró las acciones mostrando incomodidad, reclamó a los jueces por las condiciones de la cancha y se quejó por el comportamiento del público.

Andrade le creó serias dificultades a su rival, de 33 años, que logró reponerse y remontar el primer set en momentos claves.

Andrade, de 26 años, disfrutó en la mayoría de las ocasiones para hacer suyo el primer set, pero le faltó efectividad y precisión en su juego.

Además, entre el primero y segundo set del primer partido, hubo una interrupción por cerca de media hora tras un daño en una tubería de agua potable contigua a la cancha principal, que fue solucionado a tiempo y evitó la suspensión del encuentro.

La segunda jornada se disputará este domingo en el club Rancho San Francisco de Quito, y comenzará a las 10:00 hora local (15:00 GMT) con el partido de dobles entre Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo (ECU) contra Mirza Basic/Nerman Fatic (BOS).

A continuación se enfrentarán Álvaro Guillén (ECU) vs. Damir Dzumhur (BOS) y el partido final de la serie será entre Andrés Andrade (ECU) y Nerman Fatic (BOS).