Alemania, Argentina, Austria y Francia, en Bolonia; España y Australia, contra las cuerdas

Argentino, alemanes, austríacos y franceses ya dejaron encarrilado el pase el viernes, al ganar los individuales. Este domingo, de una u otra manera, certificaron el objetivo que está en el aire también para Estados Unidos que solo pudo ganar uno de sus dos encuentros de singles ante la República Checa en Delray Beach.

Argentina ganó por la vía rápida en Groningen, en el Martiniplaza. Tras las victorias de Tomas Etcheverry y Francisco Cerúndolo el viernes le bastó con el partido de dobles para imponerse. Andrés Molteni y Horacio Zeballos, especialistas en la modalidad, tumbargon a Botic Van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5 y dejaron fuera al último subcampeón, Países Bajos.

Alemania también impuso su ley con autoridad en el ARIAKE Coliseum de Tokyo. Jan Lennard Struff y Yannick Hanfmann ganaron sus primeros individuales y este sábado, bastó con el choque de Kevin Krawietz y Tim Puetz que batieron a Yosuke Watnuki y Takeru Yuzuki por 6-3 y 7-6(4). Despés, Justin Engel redondeó en un duelo intrascendente el choque ante Ri Sakamoto, por 6-3, 6-7(2) y 10-7.

La emoción estuvo en el Fonixa Arena, Debrecen porque el cuadro local se metió en la eliminatoria. A pesar de que Jurij Rodionov y Lukas Neumayer pusieron de cara el enfrentamiento para Austria, Hungría se rehízo y llevó el desenlace al último punto.

Este sábado Fabian Marozsan y Zsombor Piros ganaron a Alexander Erler y Lucas Miedler por 7-6(4) y 7-6(2) y después, Zsombor Piros venció a Lukas Neumayer por 7-5 y 7-6(6) y dio vida a Hungría.

Sin embargo, Austria terminó por vencer porque ganó el quinto duelo. Jurij Rodionov fue el héroe visitante al arrollar a un agotado Marton Fucsovics por 6-2 y 6-1.

Francia acompaña a Alemania, Argentina y Austria porque se deshizo de Croacia en el Dvorana Gradskl de Osijek. El combinado balcánico se rehízo gracias al dobles. Nikola Mektic y Mate Pavic ganaron a Benjamin Bonzi y Pierre Hughes herbert, por 6-3 y 7-5 y pusieron el 2-1 pero Corentin Moutet frenó a Croacia y dio el pase a Francia al batir al veterano Marin Cilic por 7-5 y 6-4.

ESPAÑA Y AUSTRALIA, CONTRA LAS CUERDAS

El factor cancha quedó de lado en esta fase de clasificación. Ninguno de los locales logró aprovechar la condición de local. Y Australia y España, también anfitriones, se quedaron sin margen de error tras perder los individuales.

Holger Rune se impuso a Pablo Carreño por 7-5 y 6-3 y después Elmer Moeller remontó inesperadamente a Jaume Munar por 2-6, 6-1 y 6-4. España necesita ganar todos los partidos del domingo para soñar con la fase final.

Igual situación tiene Australia, contra las cuerdas en el Ken Rosewall Arena de Sydney. Inesperadamente, Raphael Collignon batió al número uno oceánico Alex de Miñaur por 7-5, 3-6 y 6-3 y después, Zizou Bergs hizo lo mismo con Jordan Thompson por 7-6(4) y 6-4.

Estados Unidos también necesita cerrar su envite con la República Checa en DElray Beach en un cara a cara equilibrado que terminó con empate a un triunfo después de lso primeros individuales.

Primero, Jiri Lehecka ganó a Frances Tiafoe por 6-3 y 6-3 y puso por delante a los visitantes pero el número uno estadounidense, Taylor Fritz, resucitó al equipo de Bob Bryan al vencer a Jakub Mensik por 6-4 y 6-3.