Canadá se impone a Israel y avanza a la fase clasificatoria de la Copa Davis

En el partido de dobles jugado este sábado, la pareja formada por los canadienses Liam Draxl y Cleeve Harper se impuso a los israelíes Jordan Hasson y Ofek Shimanov en tres sets por 5-7, 6-0 y 6-4.

El viernes, Canadá ya se había colocado con un 2-0 en el marcador tras las victorias de Gabriel Diallo, número 35 de la clasificación de la ATP, frente a Daniel Cukierman, 1.178 del mundo, y de Draxl (n.117) frente a Orel Kimhi (n.787).

Tras el pase de Canadá a la fase clasificatoria de la Copa Davis, el capitán del equipo canadiense, Frank Dancevic, expresó su satisfacción por el resultado.

“Siempre es la esperanza ganar 3-0 en una eliminatoria de Copa Davis. Los chicos llegaron jugando muy bien y ejecutaron desde el principio. Estoy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de todos. Nos unimos como grupo y jugamos buen tenis de principio a fin”, declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La eliminatoria se disputó a puerta cerrada después de que la organización del evento decidiese no aceptar público por motivos de "seguridad" a pesar de que la Policía canadiense y los servicios de inteligencia del país no habían advertido sobre riesgos potenciales.

En agosto, más de 400 personalidades canadienses del deporte habían solicitado la cancelación de la eliminatoria de tenis de la Copa Davis contra Israel en septiembre por "el genocidio" en la Franja de Gaza.

Grupos propalestinos tenían planeado organizar protestas en el recinto donde se disputaron los partidos, con capacidad para unas 11.000 personas, para expresar su rechazo al "genocidio" que Israel está cometiendo, según denuncian, en la Franja de Gaza.

La organización señaló en un comunicado que temía "un riesgo de interrupción significativa de este evento" por lo que decidió disputar la eliminatoria a puerta cerrada.

El viernes, casi medio millar de personas se manifestaron en Halifax para protestar contra la celebración de la competición y en solidaridad con la población palestina de la Franja de Gaza que sufre desde hace casi dos años ataques diarios por parte de las fuerzas armadas israelíes que han causado más de 64.000 víctimas mortales según fuentes palestinas.