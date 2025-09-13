La colombiana Arango vence a la francesa Jacquemot y accede a la final en Guadalajara

Arango, finalista en marzo pasado del torneo 500 de Mérida, Yucatán, confirmó su excelente momento de forma deportiva con una gran consistencia desde el fondo de la cancha, buenos ataques a la red y mejor movilidad.

En el primer set la colombiana, que empezó la semana en el lugar 86 del ránking mundial, quebró en el juego de apertura, pero no lo pudo confirmar, lo cual mantuvo parejo el duelo.

La jugadora originaria de Medellín perdió el servicio en el sexto juego, mas lo recuperó en el séptimo. Fue paciente y con un rompimiento en el noveno, se llevó el primer parcial.

Otra vez Arango tomó ventaja al vulnerar el servicio de Jacquemot en el primer 'game'. Confirmó para irse delante 2-0; sin embargo Jacquemot empató el set en el sexto.

Los intercambios fueron parejos, hasta que en el undécimo juego la colombiana sacó ventaja de dos doble faltas de la francesa y tomó una ventaja de 6-5, ratificada con su saque.

Arango tuvo 26 tiros ganadores, seis más que la francesa, con 30 errores no forzados, siete menos que Emiliana.

La sudamericana buscará este domingo su primer título en un WTA 500 contra la ganadora entre la estadounidense de 17 años Iva Jovic y la checa de 19 Nikola Bartunkova. De ganar, Arango se meterá entre las primeras 40 jugadoras del mundo, la mejor colombiana.

"Falta un partido, mañana traigan a todos sus amigos y apoyen a la colombiana", dijo Emiliana al público que esta semana se ha unido para apoyarla como lo hizo antes con su compatriota María Camila Osorio, eliminada en octavos de final.

El Abierto de tenis de Guadalajara transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de un 1.064.510 dólares.