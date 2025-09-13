Los campeones de la primera Copa Davis de España, homenajeados en Marbella

A la ceremonia, celebrada tras los dos primeros partidos de la eliminatoria España-Dinamarca de clasificación para la 'Final 8' de este torneo, no pudieron asistir ni Ferrero ni Costa, aunque sí otras personalidades importantes del tenis como Feliciano López, director de las finales de la Copa Davis; Miguel Díaz Román, presidente de la RFET; o Arantxa Sánchez-Vicario, exnúmero uno del mundo y actual vicepresidenta y embajadora del tenis femenino en la Federación Española.

El homenaje consistió en la entrega de varias insignias y la proyección de vídeos como recuerdo del primer campeonato del mundo logrado por España en el año 2000, ante Australia, en una final jugada en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que terminó 3-1 con triunfos de Ferrero en dos duelos individuales y de la pareja Corretja-Balcells en el dobles.

Cientos de aficionados que permanecieron en las gradas del Puente Romano fueron testigos de un acto que también contó con la presencia de los capitanes Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Bautista Avendaño y Jordi Vilaró, piezas clave de aquel primer éxito, así como leyendas del deporte de la raqueta como Manuel Orantes, tenista en los años 70 y 80, y José Luis Arilla, en las décadas de los 50 y 60, representantes de grandes generaciones anteriores.

El acto conmemorativo tuvo lugar después de los dos primeros partidos de la ronda clasificatoria para las finales de la Copa Davis entre España y Dinamarca, que por el momento marcha con un 0-2 a favor del equipo nórdico.

