Los triunfos de Lehecka y Fritz ponen el 1-1 entre EE.UU. y República Checa en la Davis

Washington, 12 sep (EFE).- Las victorias de Taylor Fritz y de Jiri Lehecka dejaron este viernes el marcador 1-1 entre Estados Unidos y República Checa en la primera jornada de la serie de la Copa Davis que se disputa en Delray Beach (Florida, EE.UU.).

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 00:25
Lehecka (número 16 del mundo) abrió la serie con triunfo por 6-3 y 6-2 sobre el estadounidense Frances Tiafoe (número 29).

Taylor Fritz (6 del mundo) puso más tarde el empate con su victoria por 6-4 y 6-3 sobre el checo Jakub Mensik (número 17).

La serie entre Estados Unidos y República Checa es la única empatada de las que comenzaron este viernes. Argentina, Alemania, Austria y Francia lideran 2-0 sus respectivas series, todas como visitantes.

De hecho, la victoria de Fritz fue la primera y única de los locales en estas series.

Los países ganadores de las series de este fin de semana se unirán a Italia para disputar la final a ocho, en Bolonia, entre el 18 y el 23 de noviembre próximo.

