Los triunfos de Lehecka y Fritz ponen el 1-1 entre EE.UU. y República Checa en la Davis

Lehecka (número 16 del mundo) abrió la serie con triunfo por 6-3 y 6-2 sobre el estadounidense Frances Tiafoe (número 29).
Taylor Fritz (6 del mundo) puso más tarde el empate con su victoria por 6-4 y 6-3 sobre el checo Jakub Mensik (número 17).
La serie entre Estados Unidos y República Checa es la única empatada de las que comenzaron este viernes. Argentina, Alemania, Austria y Francia lideran 2-0 sus respectivas series, todas como visitantes.
De hecho, la victoria de Fritz fue la primera y única de los locales en estas series.
Los países ganadores de las series de este fin de semana se unirán a Italia para disputar la final a ocho, en Bolonia, entre el 18 y el 23 de noviembre próximo.