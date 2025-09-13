Los triunfos de Lehecka y Fritz ponen el 1-1 entre EE.UU. y República Checa en la Davis

Washington, 12 sep (EFE).- Las victorias de Taylor Fritz y de Jiri Lehecka dejaron este viernes el marcador 1-1 entre Estados Unidos y República Checa en la primera jornada de la serie de la Copa Davis que se disputa en Delray Beach (Florida, EE.UU.).