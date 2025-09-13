Tenis

Rumania toma ventaja sobre El Salvador en serie de Copa Davis

San Salvador, 13 sep (EFE).- El equipo de Rumania tomó este sábado ventaja sobre El Salvador en la serie de Copa Davis por la permanencia en el Grupo Mundial II.

13 de septiembre de 2025 - 23:40
Los visitantes se encuentran arriba 1-0 tras la jornada marcada por la lluvia que provocó que se suspendiera por dos horas el primer juego y que se reanude para este domingo el segundo encuentro.

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, raqueta número 1 del país, cayó con parciales de 7-6 (3), 3-6 y 2-6 ante Radu Turcanu. Arévalo no pudo ante el potente revés de su rival y la pausa por la lluvia influyó en el trabajo en la cancha del local.

En el segundo partido, el salvadoreño César Cruz cayó 1-6 en el primer set y ganó 6-2 el segundo parcial ante el rumano Gabriel Ghetu. Este compromiso fue suspendido por la lluvia y será reanudado este domingo.

En febrero pasado, el equipo salvadoreño que lidera Arévalo y quien enfrenta esta serie tras competir en el US Open, ganó su serie a Moldavia con resultado de 3-2.

Con este resultado se afianzó estar en el Grupo II y ahora defiende para no perder esa posición.

