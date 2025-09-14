3-2. Andrade gana punto decisivo y otorga el paso de Ecuador a los Qualifiers

Andrade perdió el primer set por 6-1 ante Andrej Nedic, pero se repuso e hizo suyos los dos siguientes sets al imponerse por 6-3 y 6-2 al reemplazante estratégico de Nerman Fatic que, previo a la disputa de la serie había sido programado como el rival de Andrade.

El cambio estratégico del capitán del equipo europeo, Zoran Zrnic, para el quinto y definitivo partido resultó determinante en el primer set. Mientras los ecuatorianos esperaban que Andrade enfrentara a Nerman Fatic, apareció en cancha Nedic.

Andrade, que anímicamente quedó golpeado por la forma increíble cómo se le escapó el primer set, en el primer partido ante Dzumhur, no encontró manera para frenar a Nedic, cuya mejor propuesta fue la fortaleza y también la precisión de sus saques.

El ecuatoriano se repuso en el segundo set, acertó en sus saques y devoluciones, mientras que Nedic interrumpió sus saques para reclamar a los jueces de supuestos ruidos entre el público, lo que ocasionó que los fanáticos respaldaran con mayor ímpetu a Andrade.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el tercer set, el número dos de Ecuador, se reencontró con sus características de juego y dejó prácticamente sin reacción a Nedic, poniéndose en ventaja por cuatro juegos consecutivos contra ninguno de su rival.

El cuarto punto en disputa corrió a cargo de las raquetas número uno, Álvaro Guillén, de Ecuador, y Damir Dzumhur, que se definió en dos set a favor del local, por 6-2 y 6-1.

El ecuatoriano Álvaro Guillén mostró un alto nivel técnico, de efectividad y precisión para ser superior prácticamente de principio a fin sobre Dzumhur, de 33 años y ubicado en el puesto 61 del ranking de la ATP.

A pesar de sus 22 años y de estar ubicado 243 en la ATP, Guillén mostró también seguridad y solvencia para no dejarse llevar por la ansiedad, sino más bien, ser precavido para aprovechar cada instancia.

En el partido de dobles los visitantes Mirza Basic y Nerman Fatic se impusieron por 7-6(3) y 7-6(9), a una de las mejores duplas de Sudamérica, compuesta por los ecuatorianos Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo.

Cada saque de Basic resultó indescifrable para los ecuatorianos, pues su potencia y colocación, prácticamente fueron la clave para ir imponiéndose en cada juego, hasta dejar con las manos vacías a la pareja local.

En la primera jornada disputada el sábado en el club Rancho San Francisco de Quito, Dzumhur se impuso por 7-6(13) y 6-1 a la raqueta número dos de los ecuatorianos, Andrés Andrade y Guillén se impuso por 6-4 y 7-6(0) al número dos de Bosnia, Nerman Fatic.

El equipo europeo saldrá a los playoffs contra los ganadores del Grupo Mundial II, como uno de los perdedores del Grupo Mundial I.