Jovic vence a Bartunkova y jugará la final de Guadalajara contra la colombiana Arango

Jovic, de 17 años, arrancó dominante; rompió el juego dos gracias a su preciso revés y a la profundidad de su 'drive' que metió en problemas a la nacida en Praga, quien se había distinguido en el torneo por la efectividad de su primer servicio.

Nikola logró controlar la agresividad de Iva en el quinto juego; aprovechó que la estadounidense dejó un par de derechas en la red para concretar el rompimiento, una reacción efímera porque la europea perdió los nervios un juego después.

Bartunkova, de 19 años, cometió doble falta, su segunda, y tuvo problemas con la derecha profunda de su oponente, quien rompió por segunda ocasión.

El descontrol de la checa le costó cuatro dobles faltas en el primer set, situación determinante ante su rival, que a pesar de su juventud, mostró notable estabilidad en los momentos de presión que le permitieron ganar el set 6-3.

En la segunda manga Bartunkova se tranquilizó, metió su servicio en el inicio y recuperó la confianza en el intercambio desde el fondo de la cancha que le ayudó a llevar la manga al 'tie break'.

Parecía que las dobles faltas, ocho en el juego, le costarían a Nikola la derrota en el 'tie break', en el que se fue abajo 4-0, desventaja que se sacudió 7-5 para forzar la tercera manga.

La tensión de las contendientes en el arranque del set final provocó quiebres alternos en los juegos uno, Bartunkova, y dos, Iva.

La checa sufrió para mantener su servicio por su reincidencia en las dobles faltas, llegó a 10; Jovic, recuperó el momento, rompió en el sexto juego, y con su saque, en un servicio as, selló su triunfo.

Más temprano la colombiana Emiliana Arango, 86 del mundo, clasificó a la final luego de vencer 6-4 y 7-5 a la francesa de 22 años Elsa Jacquemot, 83 en la lista mundial.

Arango, de 24 años, buscará este domingo ante Jovic levantar su primer título de WTA 500 en el Abierto de Guadalajara, en el que será la primera colombiana en disputar una final.

El Abierto de Guadalajara se juega sobre cancha dura y reparte una bolsa de 2.8 millones de dólares.