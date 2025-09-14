Las ocho finalistas de Bolonia

Las siete selecciones ganaron este fin de semana sus respectivas eliminatorias de clasificación y jugarán junto al combinado que lidera Jannik Sinner, campeón el pasado año en Málaga, del 18 al 23 de noviembre.

Las perdedoras de estos enfrentamientos del fin de semana, Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Croacia y Dinamarca, disputarán una eliminatoria el próximo año con los vencedores de las eliminatorias del Grupo Mundial I para intentar volver a acceder a los duelos clasificatorios previos a la fase final.